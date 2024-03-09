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Fenerbahçe eski başkanı Tahsin Kaya vefat etti! Cenaze programı belli oldu

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Giriş Tarihi: 09.03.2024 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024
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Fenerbahçe eski başkanı Tahsin Kaya vefat etti! Cenaze programı belli oldu

Fenerbahçe'nin 1986-1989 yılları arasında başkanlığını yapan Tahsin Kaya, hayatını kaybetti. Tahsin Kaya için 11 Mart 2024 Pazartesi günü saat 10.00’da Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde tören düzenlenecek. Törenin ardından cenaze Sakarya Geyve Merkez Camii’nden ikindi namazına müteakip defnedilecek.

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