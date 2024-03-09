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Harry Kane "hat-trick" yaptı Bayern Münih Mainz 05'e fark attı

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.03.2024
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Harry Kane hat-trick yaptı Bayern Münih Mainz 05’e fark attı

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 25. haftasında Bayern Münih, sahasında Mainz 05'i 8-1 yendi. Bavyera ekibinde Harry Kane "hat-trick" yaptı.

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