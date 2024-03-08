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UEFA'dan Ahmetcan Kaplan paylaşımı

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Giriş Tarihi: 08.03.2024
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UEFA’dan Ahmetcan Kaplan paylaşımı

Trabzonspor altyapısından yetişen ve Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan, dün akşam UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 turunda oynanan Ajax - Aston Villa maçına performansıyla damga vurdu.

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