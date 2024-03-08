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UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları belli oldu

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Giriş Tarihi: 08.03.2024
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UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları belli oldu

UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu ilk maçları bugün oynanan 7 karşılaşma ile sonlandı. Karabağ sahasında konuk ettiği Bayer Leverkusen’e karşı 2-0 önde götürdüğü maçta skoru koruyamadı ve sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı. Halil Umut Meler'in yönettiği karşılaşmada ise Milan sahasında Slavia Prag’ı 4-2 ile geçti.

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