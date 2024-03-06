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Türkiye teknik direktör değişikliğinde zirvede

SPOR
Giriş Tarihi: 06.03.2024
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Türkiye teknik direktör değişikliğinde zirvede

Sırada spordaki gelişmeler var. Teknik direktör değişikliğinde Türkiye Avrupa'nın zirvesinde yer aldı. Detayları A Spor ekibinden Ömer Saraç aktardı.

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