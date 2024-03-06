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Bayern Münih'te Sacha Boey sevinci! Yıldız oyuncu antrenmanlara geri döndü...

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Giriş Tarihi: 06.03.2024
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Bayern Münih’te Sacha Boey sevinci! Yıldız oyuncu antrenmanlara geri döndü...

Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey yaşadığı sakatlıkların ardından takımla birlikte çalışmalara başladı. Boey 16 Şubat'ta antrenman sırasında sol arka adalesinden sakatlanmıştı. İşte detaylar...

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