Dev kulüpler Semih Kılıçsoy'un peşine düştü! İlk teklif için hazırlık...
Süper Lig'de son haftalarda çıkış yakalayan Beşiktaş'ta genç yıldız Semih Kılıçsoy attığı gollerle ve gösterdiği performansla adından söz ettiriyor. Birçok dev kulübün dikkatini çeken Kılıçsoy için bomba bir transfer haberi geldi. Galatasaray derbisinde Manchester City dahil olmak üzere birçok dev kulübün temsilcisi Kılıçsoy'u izledi. İşte Kartal'ın kapısını çalacak ilk takım...
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DEVLER KILIÇSOY'UN PEŞİNDE!
Siyah beyazlılarda son zamanlarda sergilediği performansla birçok dev kulübün gözdesi haline gelen Semih Kılıçsoy ile ilgili bomba bir transfer haberi geldi.
11 GOLE KATKI
Semih Kılıçsoy, bu sezon şu ana kadar Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 25 maça çıktı. Yıldız futbolcu söz konusu 25 mücadelede 10 gol atıp 1 asist yaptı.
DERBİDE GÖZLER ÜZERİNDEYDİ
Galatasaray derbisinde gözler siyah beyazlıların genç yıldızı Semih Kılıçsoy'un üzerindeydi.
18 yaşındaki futbolcuyu İngiltere Premier Lig'den Manchester City ve Arsenal, İspanya'dan Atletico Madrid, Almanya'dan Borussia Dortmund ve Leipzig, İtalya'dan ise son olarak Juventus ile birlikte Napoli gözlemcileri takip etti.
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