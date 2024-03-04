CANLI | Alanyaspor - Trabzonspor (CANLI ANLATIM) Alanyaspor - Trabzonspor maçı ilk 11’leri…

ALANYASPOR'DA EKSİK İSİMLER

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Alanyaspor'da da eksik isimler bulunuyor. Son 5 maçında galibiyet alamayan Alanyaspor'da yeni transfer Ui-Jo-Hwang maçta süre alamayacak.

ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ

Alanyaspor: Ertuğrul, Furkan, Alıtı, Efecan, Fer, A Hassan, Oğuz, Richard, Augusto, Balkovec, Hadergjonaj

Trabzonspor: Uğurcan, Mendy, Denswil, Eren, Meunier, Berat, Umut G., Bardhi, Trezeguet, Vişça, Enis