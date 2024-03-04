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Haberler Trabzonspor Haberleri CANLI | Alanyaspor - Trabzonspor (CANLI ANLATIM) Alanyaspor - Trabzonspor maçı ilk 11’leri…

CANLI | Alanyaspor - Trabzonspor (CANLI ANLATIM) Alanyaspor - Trabzonspor maçı ilk 11’leri…

TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 04.03.2024 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
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CANLI | Alanyaspor - Trabzonspor CANLI ANLATIM Alanyaspor - Trabzonspor maçı ilk 11’leri…

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Trabzonspor ve Alanyaspor kozlarını paylaşıyor. Kritik karşılaşma öncesi Abdullah Avcı'nın sahaya süreceği ilk 11 belli oldu. Maçın canlı anlatımı haberimizden takip edebilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Alanyaspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor.

TRABZONSPOR'DA EKSİK İSİMLER

Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'un eksik isimleri bulunuyor. Ziraat Türkiye Kupası maçında sakatlanan Paul Onuachu, Joaquin Fernandez, Hüseyin Türkmen ve Mislav Orsic maçta süre alamayacak.

ALANYASPOR'DA EKSİK İSİMLER

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Alanyaspor'da da eksik isimler bulunuyor. Son 5 maçında galibiyet alamayan Alanyaspor'da yeni transfer Ui-Jo-Hwang maçta süre alamayacak.

ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ

Alanyaspor: Ertuğrul, Furkan, Alıtı, Efecan, Fer, A Hassan, Oğuz, Richard, Augusto, Balkovec, Hadergjonaj

Trabzonspor: Uğurcan, Mendy, Denswil, Eren, Meunier, Berat, Umut G., Bardhi, Trezeguet, Vişça, Enis

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