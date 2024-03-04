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Can Uzun Türkiye'yi tercih etti! Milli Takım kararını böyle duyurdu: Kalbimin sesini dinledim

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.03.2024 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
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Can Uzun Türkiye’yi tercih etti! Milli Takım kararını böyle duyurdu: Kalbimin sesini dinledim

Son dakika spor haberleri | Bu sezon Bundesliga 2'de Nürnberg formasıyla harikalar yaratan Can Uzun, milli takım tercihini açıkladı. "Kalbimin sesini dinledim" diyen Uzun, Türkiye forması giyeceğini duyurdu.

Almanya'nın Nürnberg takımında forma giyen ve Almanya Futbol Federasyonu'nun da dikkatini çeken genç yetenek Can Uzun, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı. 18 yaşındaki golcü, Türkiye'nin alt yaş kategorilerinde olduğu gibi A Milli Takımı'nda da forma giymek için kararını verdi. Almanların da peşinde olduğu ve Hamit Altıntop'un ikna ettiği 10 numara mevkiindeki Can Uzun, A Milli Takımın teknik direktörü Vincenzo Montella tarafından Mart ayında yapılacak özel maçlarda aday kadroya davet edilecek.

KARARINI BU PAYLAŞIMLA DUYURDU
Can Uzun, "Kalbimin sesini dinledim." mesajıyla Türkiye formalı bir fotoğrafını paylaştı.

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