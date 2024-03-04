Beşiktaş - Galatasaray derbisinin ardından Arda Güler krizi! Dikkat çeken beğeni: İstanbul sarı kırmızı...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı kırmızılı futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundular. Fenerbahçe'ye 20 milyon avro bonservis bedeli kazandırarak dünya devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in beğenileri ise ortalığı birbirine kattı. İşte detaylar...
Galatasaray, 2016 yılında açılan Beşiktaş'ın yeni stadında siyah-beyazlıları ilk kez mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda karşı karşıya geldiği Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. İki takım, 2016 yılında açılan bu statta 8 kez rakip oldu.
BEŞİKTAŞ'I YENİ STADINDA İLK KEZ YENDİ
Sarı-kırmızılılar bu sonuçla rakibini yeni stadında ilk kez yendi.
Geride kalan maçlarda siyah-beyazlılar 6 kez kazanırken, 1 müsabaka da berabere tamamlandı. Söz konusu karşılaşmalarda Beşiktaş 14 gol atarken, Galatasaray da 5 gol sevinci yaşadı.
MUSLERA KALESİNDE DEVLEŞTİ
Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, ikinci yarıdaki kurtarışlarıyla galibiyette önemli rol oynadı.
BÜYÜK MAÇLARDA HATA YAPMIYOR
Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde büyük maçlardaki başarılı performansıyla dikkati çekiyor.
Sarı-kırmızılı ekip, tecrübeli teknik adam idaresinde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı 11. müsabakaya çıktı. Galatasaray, bu karşılaşmaların 8'ini kazanırken, 2'sinde berabere kaldı, sadece birini kaybetti.
SOSYAL MEDYADA ARDA GÜLER KRİZİ
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'de Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, derbinin ardından yaptığı hareketle sosyal medyada gündem oldu.
"İSTANBUL SARI KIRMIZI"
Milli yıldızın, Kerem Aktürkoğlu'nun "İstanbul sarı kırmızı" ve Barış Alper Yılmaz'ın "Şen ola Cimbom, şen ola" paylaşımlarını beğenmesi, sosyal medyada tepkilere neden oldu.
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