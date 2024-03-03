Erman Toroğlu canlı yayında Fernando Santos'u yerden yere vurdu: Ey teknik direktör, ey yaşlı ihtiyar!
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında evinde Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Zirve yarışını doğrudan ilgilen kritik karşılaşmanın ardından A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Fernando Santos'u yerden yere vurdu. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı 1-0 yenen Galatasaray, bu kulvardaki yenilmezlik serisini 16 maça çıkardı.
Tüpraş Stadı'nda yapılan derbinin 2. dakikasında Al-Musrati'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen sarı-kırmızılı ekip, devre arasına da bu skorla önde girdi.
Müsabakada net pozisyon üretmekte zorlanan Galatasaray, rakibinin gol bulmasını izin vermedi ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.
"Cimbom" bu sonuçla ligdeki 24. galibiyetini aldı. Ayrıca 3 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan sarı-kırmızılılar, puanını 75'e yükseltti. Galatasaray, maç eksiğiyle takipçisi Fenerbahçe'ye kaptırdığı liderliği derbi zaferiyle geri aldı.
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, kritik derbinin ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos'u yerden yere vurdu.
İşte Erman Toroğlu'nun açıklamalarına yer alan satır başları:
Sen tecrübeli bir adamsın, eğer adam çıkaracaksan ilk yarıda bitince al. Aboubakar çıksın ikinci yarı top oynasın. Beşiktaş seyircisi bu futbolcu istemez. Ben televizyonda seyrederken Beşiktaşlı futbolcuları elimle itesim geldi. Mağlupsun ya… Al 1-0 kaybettik. Ancak adam gibi çıksaydı senin takımın çatır çatır oynasaydı.
Bütün Beşiktaş seyircisi bu maçı bekliyordu. Bugün Beşiktaş takımı için deseler ki en iyi futbolcusu kim, oynayan mücadele eden… Okan Buruk'a sorsalar kimi istersin Beşiktaş'tan deseler. Buruk'un isteyeceği tek isim Rashica. 60-70 dakika boyunca benim gördüğüm en iyi adam oydu. Onu da gitti oyundan aldı.
Fernando Santos ile Beşiktaş takımına bir ışık göremiyorum. Sen böyle oynatmaya devam edersen, senin seyircin eksilir ve sen Türkiye'yi terk edersin. Sen ne yapmak istiyorsun? Galatasaray'da aman aman top oynamadı. Sen oynattırdın bunu. Sen böyle oynatacaksın, nasıl olsa bir pozisyon yakalarım dersen, atamazsın.
Burada Portekiz milli takımı değil. Burası Süper Lig. Bu Lig'de sen bu tarz oynatırsan sen seyirci kaybedersin. Ey teknik direktör, ey yaşlı ihtiyar…
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