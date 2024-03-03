Erman Toroğlu canlı yayında Fernando Santos’u yerden yere vurdu: Ey teknik direktör, ey yaşlı ihtiyar!

Fernando Santos ile Beşiktaş takımına bir ışık göremiyorum. Sen böyle oynatmaya devam edersen, senin seyircin eksilir ve sen Türkiye'yi terk edersin. Sen ne yapmak istiyorsun? Galatasaray'da aman aman top oynamadı. Sen oynattırdın bunu. Sen böyle oynatacaksın, nasıl olsa bir pozisyon yakalarım dersen, atamazsın.