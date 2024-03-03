İspanyol basını duyurdu: İşte Arda Güler'in yeni takımı! Dünya devine gidiyor
Fenerbahçe'den rekor bir bonservisle Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler geçirdiği sakatlığın ardından sonradan oyuna dahil olarak takımına katkı vermeye başlamasına rağmen Ancelotti tarafından fazla forma şansı bulamadı. İspanyol basını ilk 11'de yer bulmaya çalışan milli yıldız flaş bir haber paylaştı. İşte Arda Güler'in yeni takımı...
Gençlerbirliği altyapısından Fenerbahçe'ye transfer olan ve kısa sürede kendini göstermeyi başaran Arda Güler, Türk futbolunun geleceği olarak görülüyor.
20 MİLYON EURO'YA İMZA ATTI
Sarı-lacivertli ekipte özellikle geçtiğimiz sezon Jorge Jesus'un verdiği tüm şansları iyi değerlendiren genç oyuncu, Real Madrid'e transfer oldu.
Fenerbahçe'ye 20 milyon Euro bonservis bedeli kazandırarak Real Madrid'e imza atan Arda Güler, yeni takımına şanssızlıklarla başladı.
ANCELOTTİ'NİN TAKDİRİNİ TOPLADI
Yaşadığı üst üste sakatlıklar nedeniyle formasından yaklaşık 6 ay uzak kalan milli futbolcu, Carlo Ancelotti'den forma şansı bekliyordu.
Şu ana kadar yalnızca 92 dakika süre alan genç yetenek, bu maçlarda da skora katkı veremedi.
TAKIMDA SON DERECE MUTSUZ
İspanyol basını daha önce Arda Güler'in mutsuz olduğunu ve bunun sebebinin de takımdaki diğer genç oyunculara kıyasla daha az forma şansı bulması olduğu iddia etmişti.
YENİ ADRESİNİ DUYURDULAR
İspanyol spor gazetesi Marca; Real Madrid'in form tutması için Arda Güler'i kiralamayı düşündüğü takımı açıkladı.
Habere göre Madrid ekibinin, Arda Güler'in bu takımda forma giydikten sonra tıpkı geçmişte birçok oyuncuda yaptığı gibi takıma daha güçlü geri dönmesini amaçladığı belirtildi.
ARDA GÜLER İÇİN BRAHİM DİAZ ÖRNEĞİ
Haberde, bir süredir Arda Güler için devrede olan Milan'ın daha önce Real Madrid'den kiralayıp oynattığı Brahim Diaz transferinde olduğu gibi genç milli yıldızı da kadrosuna katmayı hedeflediği iddia edildi.
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