Süper Lig'in yayın ihalesini kim aldı? Gözlar açıklamada
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 futbol sezonlarına ilişkin Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakalarını kapsayan yayıncı kuruluşun kim olacağı belli oluyor.
2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 futbol sezonlarına ilişkin TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının Devri hakkında düzenlenen ihalede Saran Medya ile beIN Sports (Digitürk) yer almıştı.
KİM NE TEKLİF VERDİ?
Saran Medya'nın teklifinin yıllık 140 milyon dolar olduğu öğrenilirken, mevcut yayıncı kuruluş beIN ise 120 milyon dolarda kalmıştı. Edinilen bilgiye göre; beIN bugün rakamı yükselterek yıllık 160 milyon dolara (5 milyar TL) çıktı. Saran Medya ise teklifi artırmadı.
SAAT 14'TE AÇIKLANMASI BEKLENİYOR
Bugün 13.00'te sonlandırılması gereken ihale sürecinin TFF tarafından 14.00 gibi açıklanması bekleniyor. 80 milyon dolar olan yayın hakları bedeli bu şekilde sonuçlanırsa yaklaşık 2,5 katına çıkmış olacak.
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