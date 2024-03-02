Süper Lig’in yayın ihalesini kim aldı? Gözlar açıklamada

KİM NE TEKLİF VERDİ?



Saran Medya'nın teklifinin yıllık 140 milyon dolar olduğu öğrenilirken, mevcut yayıncı kuruluş beIN ise 120 milyon dolarda kalmıştı. Edinilen bilgiye göre; beIN bugün rakamı yükselterek yıllık 160 milyon dolara (5 milyar TL) çıktı. Saran Medya ise teklifi artırmadı.