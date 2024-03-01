TFF’den VAR’da yeni değişiklik! Beşiktaş-Galatasaray maçı ile başlayacak

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

Trendyol Süper Lig'de 28. haftadan itibaren ve Turkcell Süper Kupa ile Ziraat Türkiye Kupası Finallerinde gelecek sezona hazırlık kapsamında VAR Support uygulamasına geçilecektir. Müsabaka esnasında UEFA Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi Finali'nde ve EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da uygulanan VAR hakeminin yanında, ikinci bir VAR hakemi VAR SUPPORT / VAR Destekleyicisi sistemi kullanılacaktır.