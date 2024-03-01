Arda Güler Real Madrid'de ne zaman düzenli oynayacak? Ancelotti açıkladı: Ona olan güvenim çok fazla çünkü çok yetenekli
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan milli yıldızımız Arda Güler İspanyol devinde çok fazla forma şansı bulamazken, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti Arda'yla ilgili konuştu. Ancelotti sabırlı olunması gerektiğinin altını çizerken "Benim ona olan güvenim çok fazla çünkü çok yetenekli. Zamanı gelecek" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in sakatlıktan çıktıktan sonra maçlarda çok az süre almasının, maç içindeki koşullardan kaynaklandığını söyledi.
"SABIRLI OLMAMIZ GEREKİYOR"
İtalya teknik adam, neredeyse her basın toplantısında olduğu gibi İspanyol basınının bir kez daha Arda Güler ile ilgili yönelttiği, "Az süre almasında sürekli söylediğiniz sabır neye bağlı?" şeklindeki soruya, "Bu daha çok maç içindeki koşullara bağlı. Çünkü onun gibi genç bir oyuncunun kendini ileriye taşıması için kesinlikle oynaması ve kalitesini göstermesi gerektiğine inanıyorum. Ancak bu, takımın ve kulübün futbolcularından çok talepkar olmasıyla biraz çelişiyor. Bu yüzden sabırlı olmamız gerektiğini söylüyorum." cevabını verdi.
"ZAMANI GELECEK"
Arda'nın maçlarda daha fazla süre alma isteğini "çok iyi anladığını ve anlayışla karşıladığını" aktaran Ancelotti, "Onun ilerlemesinde sahada süre alması çok önemli. Ama bu bazen takımın, kulübün talepleriyle bazen maçların durumuyla çakışıyor. Ama benim ona olan güvenim çok fazla çünkü çok yetenekli. Elimde fırsat olsa, taraftarımızın onu daha fazla tanıması ve yeteneğini görmesi benim de hoşuma gider. Ama zamanı gelecek." diye konuştu.
VALENCİA TARAFTARI İLE VİNİCİUS ARASINDAKİ "IRKÇILIK" TARTIŞMASI DEVAM EDİYOR
Öte yandan yarınki Valencia-Real Madrid maçı öncesinde tüm dikkatler Brezilyalı futbolcu Vinicius'a çevrildi.
Geçen sezon, Valencia deplasmanında yaklaşık 9 ay önce oynanan maçta tribünden kendisine yapılan ırkçı bir söylemden dolayı açtığı dava halen devam eden Vinicius'a Valencia taraftarının göstereceği tepki merak ediliyor.
İspanyol basını, Valencialı taraftarların, Vinicius'u hedef alarak "provokatör ve sulu göz" ifadelerinin olduğu bir şarkı hazırladığını iddia etti.
Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti ise ırkçılığın dünyanın her yerinde suç olduğunu belirterek, Valencia taraftarların futbolun zevkini çıkarmasını, onlara güzel bir futbol izlettirmeyi umut ettiklerini söyledi.
La Liga'da lider olan Real Madrid'de sakatlıktan çıkan Joselu ve Jude Bellingham da Valencia maç kadrosunda yer alacak.
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