Arda Güler Real Madrid’de ne zaman düzenli oynayacak? Ancelotti açıkladı: Ona olan güvenim çok fazla çünkü çok yetenekli

VALENCİA TARAFTARI İLE VİNİCİUS ARASINDAKİ "IRKÇILIK" TARTIŞMASI DEVAM EDİYOR

Öte yandan yarınki Valencia-Real Madrid maçı öncesinde tüm dikkatler Brezilyalı futbolcu Vinicius'a çevrildi.

Geçen sezon, Valencia deplasmanında yaklaşık 9 ay önce oynanan maçta tribünden kendisine yapılan ırkçı bir söylemden dolayı açtığı dava halen devam eden Vinicius'a Valencia taraftarının göstereceği tepki merak ediliyor.

İspanyol basını, Valencialı taraftarların, Vinicius'u hedef alarak "provokatör ve sulu göz" ifadelerinin olduğu bir şarkı hazırladığını iddia etti.

Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti ise ırkçılığın dünyanın her yerinde suç olduğunu belirterek, Valencia taraftarların futbolun zevkini çıkarmasını, onlara güzel bir futbol izlettirmeyi umut ettiklerini söyledi.

La Liga'da lider olan Real Madrid'de sakatlıktan çıkan Joselu ve Jude Bellingham da Valencia maç kadrosunda yer alacak.