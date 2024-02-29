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Süper Lig'de yayın ihalesi iptal mi edildi? TFF'den açıklama bekleniyor

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Giriş Tarihi: 29.02.2024 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
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Süper Lig’de yayın ihalesi iptal mi edildi? TFF’den açıklama bekleniyor

Son dakika haberine göre Süper Lig'de 3 yıllığına yapılan yayın ihalesi iptal edildi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada tekliflerin yetersiz bulunduğu gerekçesiyle ihalenin iptal edildiği bildirildi.

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