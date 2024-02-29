29 Şubat 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Paul Pogba'nın futbol hayatı bitti! Doping testleri sonrası 4 yıl futboldan men edildi

Paul Pogba'nın futbol hayatı bitti! Doping testleri sonrası 4 yıl futboldan men edildi

SPOR
Giriş Tarihi: 29.02.2024 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
ABONE OL
Paul Pogba’nın futbol hayatı bitti! Doping testleri sonrası 4 yıl futboldan men edildi

Juventus'un Fransız futbolcusu Paul Pogba'nın doping testinin pozitif çıkmasının ardından yıldız oyuncuya 4 yıl futboldan men cezası verildi. Pogba 3 Eylül 2023'te Empoli ile oynadığı maçtan sonra doping nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı. İşte detaylar...

Doping testi pozitif çıkan İtalya ekibi Juventus'un Fransız futbolcusu Paul Pogba, 4 yıl men cezası aldı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ligde Ağustos 2023'te Udinese ile oynanan ilk hafta maçının ardından alınan numunesinde yüksek oranda testosterona rastlanan Pogba, futboldan 4 yıl men edildi.

İTİRAZ ETMESİ BEKLENİYOR

Eylül 2023'te yapılan ilk testi pozitif çıkan 30 yaşındaki Pogba, geçici men cezası almıştı. Pogba'nın daha sonra Ekim 2023'te ikinci numunesine yapılan test de pozitif çıkmıştı. Son olarak Juventus'un 3 Eylül 2023'te Empoli ile oynadığı maçta görev yapan Pogba, söz konusu tarihten bu yana sahalardan uzak kalmıştı.

Tecrübeli futbolcunun, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) başvurarak İtalyan Anti-Doping Organizasyonunun (NADO) verdiği karara itiraz etmesi bekleniyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA