Paul Pogba’nın futbol hayatı bitti! Doping testleri sonrası 4 yıl futboldan men edildi

İTİRAZ ETMESİ BEKLENİYOR

Eylül 2023'te yapılan ilk testi pozitif çıkan 30 yaşındaki Pogba, geçici men cezası almıştı. Pogba'nın daha sonra Ekim 2023'te ikinci numunesine yapılan test de pozitif çıkmıştı. Son olarak Juventus'un 3 Eylül 2023'te Empoli ile oynadığı maçta görev yapan Pogba, söz konusu tarihten bu yana sahalardan uzak kalmıştı.

Tecrübeli futbolcunun, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) başvurarak İtalyan Anti-Doping Organizasyonunun (NADO) verdiği karara itiraz etmesi bekleniyor.