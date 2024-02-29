Paul Pogba'nın futbol hayatı bitti! Doping testleri sonrası 4 yıl futboldan men edildi
Juventus'un Fransız futbolcusu Paul Pogba'nın doping testinin pozitif çıkmasının ardından yıldız oyuncuya 4 yıl futboldan men cezası verildi. Pogba 3 Eylül 2023'te Empoli ile oynadığı maçtan sonra doping nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı. İşte detaylar...
Doping testi pozitif çıkan İtalya ekibi Juventus'un Fransız futbolcusu Paul Pogba, 4 yıl men cezası aldı.
İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ligde Ağustos 2023'te Udinese ile oynanan ilk hafta maçının ardından alınan numunesinde yüksek oranda testosterona rastlanan Pogba, futboldan 4 yıl men edildi.
İTİRAZ ETMESİ BEKLENİYOR
Eylül 2023'te yapılan ilk testi pozitif çıkan 30 yaşındaki Pogba, geçici men cezası almıştı. Pogba'nın daha sonra Ekim 2023'te ikinci numunesine yapılan test de pozitif çıkmıştı. Son olarak Juventus'un 3 Eylül 2023'te Empoli ile oynadığı maçta görev yapan Pogba, söz konusu tarihten bu yana sahalardan uzak kalmıştı.
Tecrübeli futbolcunun, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) başvurarak İtalyan Anti-Doping Organizasyonunun (NADO) verdiği karara itiraz etmesi bekleniyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KPSS 2024/5 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı yerleştirmeleri nasıl yapılacak?
- ABD Merkez Bankası mart faiz toplantısı ne zaman? FED faiz kararı ne olacak, hangi tarihte açıklanacak?
- Yanaklarından kilo veremeyenlere reçete çıktı! Bu hataları sakın yapmayın!
- Okullarda 2. dönem sınavları ne zaman? 2023-2024 MEB ortak sınav tarihleri belli oldu mu?
- Temizlik hastaları bile bilmiyor! Ev hanımlarının gizli sırrı çıktı! Meğer yanlış yapıyormuşuz
- TÜİK enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? 2024 şubat ayı enflasyon beklentisi ne yönde?
- Mazot Gübre Desteği Son Durum | Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Zamlı ödemeler ne kadar, kaç TL oldu?
- Kedilerde FIP (Corona Virüs) hastalığı nedir, belirtileri neler? Tedavisi var mı? Kedilerde FCov bulaşıcı mı, nasıl bulaşır?
- Gençlik fotoğrafları yıllar sonra ortaya çıktı! Görünce inanamayacaksınız! Atatürk, Enver Paşa, II. Abdülhamid...
- Emekliye maaşını katlayacak reçete geldi! Yeni zam formüleri oluştu! 10.000 TL alan SSK, Bağ-Kur'luya en az...
- İlk sahur ne zaman, hangi tarihte? Diyanet 2024 Ramazan ayı ilk sahur ve iftar vakitleri! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa. Samsun...
- YKS-2024 geç başvuruları ne zaman başlayacak? YKS (TYT-AYT-YDT) geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?