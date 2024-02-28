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Son dakika | TFF'de deprem! VAR'dan sorumlu MHK Başkan Vekili Tolga Özkalfa istifa etti

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Giriş Tarihi: 28.02.2024 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
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Son dakika | TFF’de deprem! VAR’dan sorumlu MHK Başkan Vekili Tolga Özkalfa istifa etti

Son dakika haberi...Türkiye Futbol Federasyonu, VAR'dan sorumlu MHK Başkan Vekili, Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu Üyesi Tolga Özkalfa görevinden istifa ettiğini açıkladı.

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