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İngiltere Lig Kupası'nı Liverpool kazandı

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Giriş Tarihi: 25.02.2024
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İngiltere Lig Kupası’nı Liverpool kazandı

İngiltere Lig Kupası finalinde uzatmalarda Chelsea’yi 1-0 yenen Liverpool, şampiyon oldu. Liverpool’a kupayı getiren golü 118’inci dakikada Virgil van Dijk kaydetti.

İngiltere Lig Kupası finalinde Chelsea'yi uzatmaların ardından 1-0 mağlup eden Liverpool, organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.

Başkent Londra'daki 90 bin kişi kapasiteli Wembley Stadı'nın ev sahipliği yaptığı karşılaşmanın normal süresi golsüz sona erdi ve maç uzatmalara gitti.

Liverpool, Virgil van Dijk'ın 118. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi. Bu sonuçla, Liverpool, kupayı kazanan taraf oldu.

Turnuvanın en başarılı takımı Liverpool, 10. kez şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

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