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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak görevini bıraktı

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Giriş Tarihi: 25.02.2024
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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak görevini bıraktı

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Başkanlığı Metin Korkmaz'a devrediyorum. Takımın bu hale gelmesine sebep olanlarla birebir uğraşacağıma emin olun.

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