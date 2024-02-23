Milli okçu Mete Gazoz gelecek hedefini açıkladı: Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı olmak istiyorum

"AİLE SİZE OLUMLU YAKLAŞIRSA BÜYÜK BİR AVANTAJ OLUYOR"

Sporcu bir aileden gelmesinin kendisine nasıl yansıdığı sorusu üzerine Mete Gazoz, eski bir milli okçu olan babasının kendisini spor yapmak için zorlamadığını, hatta ok atmasını engellediği zamanların olduğunu belirtti.

Aile içindeki iletişim ve tutumun çok önemli olduğunu vurgulayan milli sporcu, "Ailem 'Sen de sporcu olacaksın, okçu olacaksın' diye baskı yapsa mümkün değil okçu olmazdım. Başka bir spor yapardım. Aile size olumlu yaklaşırsa büyük bir avantaj oluyor." dedi.

Mete Gazoz, geleceğiyle ilgili şu anda herhangi bir kaygı ya da korku duymadığını vurgulayarak, başarıları elde etmeden önce de "Başarısız olursam, yarışmada istediğim sonucu elde edemezsem ne yaparım" diye hiç korkmadığını belirtti.

Okçulukta başarılı olacağını bildiğini, kendisine güveninin yüksek olduğunu dile getiren Mete Gazoz, "Milli takım kampında birlikte zaman geçiriyoruz. Takım atışlarında bir tık sorumluluk almam gerektiği zamanlar olabiliyor. O zamanlarda takım arkadaşlarımı ve arkamdaki teknik ekibi yüzüstü bırakma korkusu var. Ama kendimle ilgili bir endişem veya bir kaygım yok." açıklamasında bulundu.

Mete Gazoz, şampiyon olduktan sonra kürsüye çıkıp İstiklal Marşı'nı okumasının ardından aşağıya indiği zaman artık şampiyon olmadığını, önünde bir sonraki şampiyonalar olduğunu belirterek, "Kürsüde kaldığınız sürece şampiyonsunuz. Madalyaya bakış açım bu. Hiçbir madalyaya bir anlam yüklemedim. Bu şekilde bakarsanız hep daha fazlası gelecektir. Hala çalıştığım için olimpiyat şampiyonu olduğumu anlamam çok uzun sürdü. Ülkeme döndüğüm zaman hayatım değişti, her şey çok farklı oldu." diye konuştu.