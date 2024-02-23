Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Icardi, PFDK’ye sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamada, Icardi'nin Trendyol Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile oynanan maçtaki hakareti nedeniyle tedbirsiz olarak disipline gönderildiği belirtildi.

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