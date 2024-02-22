Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarını kim yönetecek?
Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Lider Galatasaray'ın evinde Antalyaspor'u ağırlayacağı maça Abdülkadir Bitigen atanırken, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında ise Cihan Aydın düdük çalacak.
Trendyol Süper Lig'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 27. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.
Müsabakalar ve düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor: Murat Erdoğan
24 Şubat Cumartesi:
13.30 Mondihome Kayserispor-MKE Ankaragücü: Turgut Doman
16.00 Gaziantep FK-RAMS Başakşehir: Ali Şansalan
19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor: Zorbay Küçük
19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Cihan Aydın
25 Şubat Pazar:
13.30 EMS Yapı Sivasspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Burak Pakkan
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Trabzonspor-Yukatel Adana Demirspor: Burak Şeker
19.00 İstanbulspor-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan
26 Şubat Pazartesi:
20.00 Galatasaray-Bitexen Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen
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