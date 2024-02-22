Süper Lig’de 27. haftanın hakemleri açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarını kim yönetecek?

Trendyol Süper Lig'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 27. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.