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Son dakika | Süper Lig'de yeni sezon ne zaman başlayacak?

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Giriş Tarihi: 22.02.2024 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024
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Son dakika | Süper Lig’de yeni sezon ne zaman başlayacak?

Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 2024/25 sezonunun 9, 10, 11 ve 12 Ağustos 2024'te başlayacağını açıkladı. Açıklama federasyonun internet sitesi üzerinden yapıldı.

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