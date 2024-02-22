Süper Kupa final maçı tarihi ve bilet satışı | Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali hangi kanalda yayınlanacak? Bilet fiyatları ne kadar?
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin tarihi ve mekanı sonunda netlik kazandı. 29 Aralık 2023 tarihinde Suudi Arabistan'da gerçekleştirilmesi planlanan karşılaşma, yaşanan olaylar nedeniyle ertelenmişti. Ancak son zamanlarda Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) gelen iptal kararının ardından, yeni bir tarih ve stadyum belirlendi. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu final maçı artık netlik kazanmış durumda.
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin oynanacağı tarih ve yer nihayet belli oldu. Başlangıçta 29 Aralık 2023 tarihinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenmesi planlanan maç ertelenmişti. Peki Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali hangi kanalda yayınlanacak? Bilet fiyatları ne kadar? İşte yeni gelişmeler...
TFF'nin Duyurusu: Süper Kupa Maçı Tarihi
TFF'nin yaptığı açıklamaya göre, 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak.
Bilet Satışları: Süper Kupa Maçı
Önceki planlamanın aksine, Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda düzenlenmesi beklenen ancak iptal edilen maçın biletleri 6 Aralık'ta satışa sunulmuştu.
Yeni tarihin duyurulmasının ardından, Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı biletlerinin henüz satışa çıkmadığı belirtiliyor. Maçın biletlerinin mart ayının ilk haftasında satışa sunulması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişmeleri takip ederek haberdar olabilirsiniz.
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- Süper Kupa final maçı tarihi ve bilet satışı | Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali hangi kanalda yayınlanacak? Bilet fiyatları ne kadar?
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