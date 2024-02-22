Süper Kupa final maçı tarihi ve bilet satışı | Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali hangi kanalda yayınlanacak? Bilet fiyatları ne kadar?

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin oynanacağı tarih ve yer nihayet belli oldu. Başlangıçta 29 Aralık 2023 tarihinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenmesi planlanan maç ertelenmişti. Peki Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali hangi kanalda yayınlanacak? Bilet fiyatları ne kadar? İşte yeni gelişmeler...