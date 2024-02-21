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Süper Lig fisktürü kaydırıldı

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Giriş Tarihi: 21.02.2024
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Süper Lig fisktürü kaydırıldı

Türkiye Futbol Federasyonu, 7 Nisan'da oynanacak Süper Kupa finali nedeniyle 32. hafta fikstürünün kaydırıldığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, 7 Nisan'da oynanacak Süper Kupa finali nedeniyle 32. hafta fikstürünün kaydırıldığını açıkladı.

"7 Nisan 2024 tarihinde oynanmasına karar verilen Turkcell Süper Kupa müsabakası nedeniyle;

Trendyol Süper Lig'in 5, 6, 7 ve 8 Nisan tarihlerinde oynanması planlanan 32. haftadan itibaren birer hafta kaydırılarak 26 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanmasına,

Turkcell Süper Kupa müsabakasında takvim değişikliği nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı'nın 18. maddesinin bu maçta uygulanmamasına ve kulüplerin transfer ettiği futbolcuları finalde oynatabilmelerine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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