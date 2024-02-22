Arda Güler Real Madrid’den ayrılacak mı? Genç yıldız kararını verdi

İspanyol basınından Defensa Central'in haberine göre; Real Madrid'de yeterince süre alamadığı için EURO 2024'te ilk 11 oyuncusu olamamaktan endişeleniyor. Haberde; Arda Güler'in bu sezon için öncelik olarak EURO 2024'te Türk Milli Takımı'nda yer almak olduğu ifade edildi.