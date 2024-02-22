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Arda Güler Real Madrid'den ayrılacak mı? Genç yıldız kararını verdi

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Giriş Tarihi: 22.02.2024
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Arda Güler Real Madrid’den ayrılacak mı? Genç yıldız kararını verdi

Fenerbahçe'den rekor bir bonservisle Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler geçirdiği sakatlığın ardından sonradan oyuna dahil olarak takımına katkı vermeye başladı. Ancak İspanyolların teknik direktörü Ancelotti, genç yıldıza çok fazla süre vermedi. İspanyol basını forma şansı bulamayan Arda Güler için talip olan takımları duyurdu. Peki, Arda Güler Real Madrid'den ayrılacak mı? İşte detaylar...

Gençlerbirliği altyapısından Fenerbahçe'ye transfer olan ve kısa sürede kendini göstermeyi başaran Arda Güler, Türk futbolunun geleceği olarak görülüyor.

20 MİLYON EURO'YA İMZA ATTI

Sarı-lacivertli ekipte özellikle geçtiğimiz sezon Jorge Jesus'un verdiği tüm şansları iyi değerlendiren genç oyuncu, Real Madrid'e transfer oldu.

Yaz transfer döneminde dünyanın en büyük takımları arasında bir transfer yarışına neden olan Arda Güler, tercihini eflatun-beyazlılardan yana kullandı. Fenerbahçe'ye 20 milyon Euro bonservis bedeli kazandırarak Real Madrid'e imza atan Arda Güler, yeni takımına şanssızlıklarla başladı.

ANCELOTTİ'NİN TAKDİRİNİ TOPLADI

Yaşadığı üst üste sakatlıklar nedeniyle formasından yaklaşık 6 ay uzak kalan milli futbolcu, Carlo Ancelotti'den forma şansı bekliyor.

FORMA ŞANSI BULMAKTA ZORLANIYOR

Art arda yaşadığı sakatlıkların ardından takıma katılan oyuncu antrenmanlarda izleyenleri büyülese de fazla forma şansı bulamıyor.

Teknik direktör Don Carlo Ancelotti'nin 5 maç şans verdiği Arda Güler, yalnızca 92 dakika sahada kalabildi ve skor katkısı sağlayamadı.

AVRUPA DEVLERİ TALİP OLDU

Başta Bayer Leverkusen olmak üzere Borussia Dortmund, Milan ve Tottenham oyuncuyu yeni sezonda kiralık olarak renklerine bağlamak istiyordu...

Bu sezon Bayer Leverkusen'de yakaladığı başarıyla birçok Avrupa devinin gündeminde olan Xabi Alonso'nun Arda Güler'i kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti.

İspanyol basınından Defensa Central'in haberine göre; Real Madrid'de yeterince süre alamadığı için EURO 2024'te ilk 11 oyuncusu olamamaktan endişeleniyor. Haberde; Arda Güler'in bu sezon için öncelik olarak EURO 2024'te Türk Milli Takımı'nda yer almak olduğu ifade edildi.

YENİ TALİPLER İSPANYA'DAN!

Arda Güler Milani Las Palmas, Mallorca ve Real Sociedad talip oldu. Kulüp ayrılma kararını tamamen Arda Güler'e bırakacak.

ARDA GÜLER KİRALANMAYA SICAK BAKIYOR

Arda Güler, Real Madrid'de süre bulabileceğine inanıyor... Ancak durum değişmezse yaz aylarında gelebilecek teklifleri değerlendirmeye hazır durumda olacak.

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