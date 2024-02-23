İşte Fenerbahçe’nin UEFA Konferans Ligi’ndeki rakibi! Sarı lacivertlilerin hedefi final...

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ TAKVİMİ

Konferans Ligi'nde son 16 turu maçları 7 ve 14 Mart'ta oynanacak.



Son 16 turunun tamamlanmasının ardından çeyrek finalin kura çekimi 15 Mart'ta yapılacak. Bu kura çekiminde olası yarı final eşleşmeleri de netlik kazanacak.



Çeyrek final maçları 11 ve 18 Nisan, yarı final maçları ise 2 ve 9 Mayıs'ta oynanacak.



Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyon, 29 Mayıs'ta oynanacak final maçının ardından belli olacak.