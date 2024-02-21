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TFF duyurdu resmen duyurdu! Süper Kupa'nın yeri ve tarihi belli oldu

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Giriş Tarihi: 21.02.2024 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
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TFF duyurdu resmen duyurdu! Süper Kupa’nın yeri ve tarihi belli oldu

Son dakika haberi... Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'daki 11 Nisan Stadı'nda oynanacak. Öte yandan Süper Kupa mücadelesi, ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'daki 11 Nisan Stadı'nda oynanacak.

TFF: 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır" ifadelerine yer verdi.

ATV EKRANLARINDAN CANLI YAYINLANACAK
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa mücadelesi, ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

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