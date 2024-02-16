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Son dakika: TFF VAR kayıtlarının yayınlanacağını açıkladı

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Giriş Tarihi: 16.02.2024 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
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Son dakika: TFF VAR kayıtlarının yayınlanacağını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 26. haftadan itibaren VAR'a gidilen pozisyonların kamuoyuna açıklanacağını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 26. haftadan itibaren VAR'a gidilen pozisyonların kamuoyuna açıklanacağını duyurdu.

İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Türkiye Futbol Federasyonu; Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Yabancı TV Hakem Gözlemciliği uygulamalarının ardından VAR kayıtlarıyla ilgili uygulamayı da hayata geçiriyor.

Trendyol Süper Lig'de 26. haftadan itibaren maçın hakeminin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtları sesli ve görüntülü olarak kamuoyu ile paylaşılacak.

On Field Review (OFR), Sahada İnceleme olarak tanımlanan, yani sadece maçın hakeminin VAR monitörüne gidip izlediği pozisyonlar için bu uygulama geçerli olacak.

Trendyol Süper Lig maçlarında maçın hakeminin VAR monitörüne gittiği pozisyonların görüntüsü ve konuşmaları, haftanın tüm müsabakalarının tamamlanmasından bir gün sonra TFF Youtube kanalı ve Facebook hesaplarından kamuoyu ile paylaşılacak.

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