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Milli güreşçi Nesrin Baş Avrupa şampiyonu oldu

SPOR
Giriş Tarihi: 16.02.2024
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Milli güreşçi Nesrin Baş Avrupa şampiyonu oldu

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Nesrin Baş, kadınlar 72 kiloda altın madalya kazandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Nesrin Baş'ın zaferinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik mesajı yayınladı.

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