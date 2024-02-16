16 Şubat 2024, Cuma
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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un maçları ne zaman?

SPOR
Giriş Tarihi: 16.02.2024
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Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final programı! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un maçları ne zaman?

Son dakika spor haberleri | Ziraat Türkiye Kupası'nda 27-29 Şubat tarihleri arasında oynanacak olan çeyrek final maçlarının programları netleşti. Kupada açılış Ankaragücü-Fenerbahçe, kapanış ise Galatasaray-Fatih Karagümrük maçıyla olacak.

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