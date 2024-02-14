14 Şubat 2024, Çarşamba
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off heyecanı

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Giriş Tarihi: 14.02.2024
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UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde play-off heyecanı

Avrupa'nın kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu ilk maçları heyecanı yarın oynanacak 8 mücadeleyle yaşanacak. Bu turun rövanş karşılaşmaları ise 23 Şubat Perşembe günü oynanacak.

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