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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kura çekimi A Spor canlı izle! Nefesler tutuldu

SPOR
Giriş Tarihi: 12.02.2024 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
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Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final kura çekimi A Spor canlı izle! Nefesler tutuldu

A Spor ekranlarında yayınlanan ve tüm Türkiye'nin heyecanla takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu tamamlandı. Çeyrek final ve yarı final kura çekimi gerçekleştirilecek. Futbolseverler kura çekimini canlı ve şifresiz takip edebilecek. Peki, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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