Arda Güler Real Madrid’den ayrılıyor! Genç yıldız için büyük şok! Ancelotti kararını verdi...

BAYER LEVERKUSEN VE TOTTENHAM İSTİYOR

Haberde, Arda Güler için iki takımın devrede olduğu belirtildi. Bu takımların ise Bayer Leverkusen ve Tottenham olduğu öğrenildi.

Tottenham'ın transferde en ciddi takım olduğu belirtilirken Bayer Leverkusen'de ise Xabi Alonso'nun takımda kalması halinde adımlar atılacağı ifade edildi.

Real Madrid'e 20 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Arda Güler, şu ana kadar 4 resmi maçta forma giydi ve 89 dakika süre aldı.