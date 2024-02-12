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Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor! Genç yıldız için büyük şok! Ancelotti kararını verdi...

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Giriş Tarihi: 12.02.2024 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
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Arda Güler Real Madrid’den ayrılıyor! Genç yıldız için büyük şok! Ancelotti kararını verdi...

Fenerbahçe'den rekor bir bonservisle Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler geçirdiği sakatlığın ardından sonradan oyuna dahil olarak takımına katkı vermeye başladı. Ancak İspanyolların teknik direktörü Ancelotti, taraftarın da gönlünü kazanan Arda Güler için flaş bir karar aldı. İşte detaylar...

Gençlerbirliği altyapısından Fenerbahçe'ye transfer olan ve kısa sürede kendini göstermeyi başaran Arda Güler, Türk futbolunun geleceği olarak görülüyor.

20 MİLYON EURO'YA İMZA ATTI

Sarı-lacivertli ekipte özellikle geçtiğimiz sezon Jorge Jesus'un verdiği tüm şansları iyi değerlendiren genç oyuncu, Real Madrid'e transfer oldu.

Yaz transfer döneminde dünyanın en büyük takımları arasında bir transfer yarışına neden olan Arda Güler, tercihini eflatun-beyazlılardan yana kullandı. Fenerbahçe'ye 20 milyon Euro bonservis bedeli kazandırarak Real Madrid'e imza atan Arda Güler, yeni takımına şanssızlıklarla başladı.

ANCELOTTİ'NİN TAKDİRİNİ TOPLADI

Yaşadığı üst üste sakatlıklar nedeniyle formasından yaklaşık 6 ay uzak kalan milli futbolcu, Carlo Ancelotti'den forma şansı bekliyor.

Real Madrid formasını şu ana kadar 89 dakika giyen Arda Güler, LaLiga'da oynanan son Girona maçında Vinicius Junior'un yerine 77. dakikada oyuna dahil oldu. Karşılaşma 4-0'ken oyuna giren milli futbolcu, hücumdaki etkinliğiyle Carlo Ancelotti'den takdir topladı.

PENALTI KAZANDIRDI

Dakikalar 89'u gösterdiğinde rakiplerini bir bir çalımlayarak ceza sahasına giren Arda Güler, aldığı müdahale sonrasında yerde kaldı ve penaltıyı kazandırdı. Ancak penaltı atışında topun başına geçen Joselu, vuruşunda golü atamadı.

MADRID'DEN FLAŞ KARAR

Girona maçındaki oyunuyla alkış alan Arda Güler'in ilerleyen maçlarda daha fazla süre bulması beklenirken Real Madrid yönetiminden yeni bir karar geldi.

İspanyol basınında yer alan ve Sabah'ın derlediği haberde; Arda Güler için Avrupa'nın önemli takımlarının takipte olduğu belirtilirken, Real Madrid'in de yeni bir karar aldığı paylaşıldı.

GELECEK SEZON KİRALANACAK

Oyuncuyu ilk süreçte kiralık göndermeyi düşünmediği belirtilen Real Madrid, Arda'nın daha fazla forma şansı bulması için kiralanacağını söyledi.

BAYER LEVERKUSEN VE TOTTENHAM İSTİYOR

Haberde, Arda Güler için iki takımın devrede olduğu belirtildi. Bu takımların ise Bayer Leverkusen ve Tottenham olduğu öğrenildi.

Tottenham'ın transferde en ciddi takım olduğu belirtilirken Bayer Leverkusen'de ise Xabi Alonso'nun takımda kalması halinde adımlar atılacağı ifade edildi.

Real Madrid'e 20 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Arda Güler, şu ana kadar 4 resmi maçta forma giydi ve 89 dakika süre aldı.

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