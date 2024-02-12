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Milli halterci Cansu Bektaş Avrupa Şampiyonu oldu

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Giriş Tarihi: 12.02.2024 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
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Milli halterci Cansu Bektaş Avrupa Şampiyonu oldu

Milli halterci Cansu Bektaş, Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda, koparmada 75 kilo kaldırarak Türkiye'nin şampiyonadaki ilk altın madalyasını kazandı.

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