ZTK’da kura heyecanı! Çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oluyor! Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelebilir mi?

GALATASARAY VE FENERBAHÇE NASIL EŞLEŞİR?

İki ezeli rakip çeyrek finalde seri başı oldukları için eşleşemezler. Ancak hem Galatasaray hem Fenerbahçe çeyrek finaldeki rakipleri yarış dışında bırakır ve yarı finale yükselirse bu durumda eşleşme ihtimalleri bulunuyor.