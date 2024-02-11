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ZTK'da kura heyecanı! Çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oluyor! Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelebilir mi?

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Giriş Tarihi: 11.02.2024 Güncelleme Tarihi: 11.02.2024
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ZTK’da kura heyecanı! Çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oluyor! Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelebilir mi?

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final ve yarı final kura heyecanı yarın saat 14.00’te yaşanacak. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılacak kura çekiminde eşleşmeler belli olacak. Çeyrek final maçları, 27-29 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüyle oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları, yarın çekilecek.

KURA ÇEKİMİ SAAT 14.00'TE

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 14.00'te başlayacak.

KİM KİMLE EŞLEŞECEK?

Kurada Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir seri başı olarak yer alıyor. Konyaspor, Trabzonspor, MKE Ankaragücü ve Fatih Karagümrük ise seri başı takımlardan biriyle eşleşecek.

TEK MAÇ OYNANACAK

Çeyrek final maçları, 27-29 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE NASIL EŞLEŞİR?

İki ezeli rakip çeyrek finalde seri başı oldukları için eşleşemezler. Ancak hem Galatasaray hem Fenerbahçe çeyrek finaldeki rakipleri yarış dışında bırakır ve yarı finale yükselirse bu durumda eşleşme ihtimalleri bulunuyor.

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