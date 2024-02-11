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İsmail Kartal'dan zorlu karar! İşte Alanyaspor maçının muhtemel 11'i! Fenerbahçe liderliği geri alma peşinde...

FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 11.02.2024 Güncelleme Tarihi: 11.02.2024
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İsmail Kartal’dan zorlu karar! İşte Alanyaspor maçının muhtemel 11’i! Fenerbahçe liderliği geri alma peşinde...

Trendyol Süper Lig'de 25.hafta maçında Fenerbahçe evinde Alanyaspor'u konuk edecek. Sarı lacivertliler bu karşılaşmayı kazanarak ezeli rakibi Galatasaray'ın averajla önüne geçerek liderlik koltuğunu geri almak istiyor. İşte maçın muhtemel 11'leri...

Trendyol Süper Lig'de 25. hafta maçında Fenerbahçe Galatasaray'ın Başakşehir'i yenerek aldığı liderlik koltuğunu geri almak için evinde Alanyaspor'u konuk edecek.

Sarı lacivertlilerde sakatlığı süren Fred'in yanı sıra Gaziantep deplasmanında sakatlanan Joshua King, Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek. Ayrıca Nijerya Milli Takımı'yla Afrika Uluslar Kupası'nda finale yükselen Bright Osayi-Samuel de yok.

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: LIVAKOVIC, MERT MÜLDÜR, ÇAĞLAR, DJIKU, FERDI, ISMAIL, KRUNIC, CENGIZ, SZYMANSKI, TADIC, DZEKO.

Alanyaspor: ERTUĞRUL, HADERGJONAJ, FURKAN, LIMA, BALKOVEC, FER, RICHARD, OĞUZ, NOVAIS, AUGUSTO, EFECAN.

BECAO UZUN BİR ARADAN SONRA KADRODA

Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunmacısı Rodrigo Becao, teknik direktör İsmail Kartal'ın şans vermesi durumunda Alanyaspor maçının kadrosunda yer alacak. Sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan ve form tutan 28 yaşındaki oyuncu, Alanyaspor mücadelesiyle birlikte sahalara dönmeye hazırlanıyor.

SERDAR DURSUN 8 AY SONRA FENERBAHÇE'DE

Fenerbahçe'nin ara transferde Fatih Karagümrük'ten kadrosuna kattığı Serdar Dursun, 8 ay sonra sarı-lacivertli formayı giymeye hazırlanıyor.

DZEKO 5 MAÇTIR SUSKUN

Süper Lig'de 16 golle krallık listesinin en üst sırasında bulunan golcü futbolcu Edin Dzeko, ligde 5 maçtır gol atamıyor. Sarı-lacivertli ekip, Dzeko'nun skor üretemediği 5 mücadelede 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, bu maçlarda goller İrfan Can Kahveci (2), Cengiz Ünder (3) ve Michy Batshuayi'den (2) geldi.

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