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Galatasaray'da Emin Bayram'a İngiltere'den teklif! Genç yıldız için devredeler...

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Giriş Tarihi: 11.02.2024 Güncelleme Tarihi: 11.02.2024
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Galatasaray’da Emin Bayram’a İngiltere’den teklif! Genç yıldız için devredeler...

Galatasaray'ın bu sezon başında Westerlo'ya kiraladığı Emin Bayram için flaş gelişmeler yaşanıyor. Emin, Belçika'da gösterdiği performansla büyük etki yaratırken İngiliz takımı Stoke City Cimbom'un kapısını çaldı.

Galatasaray'da bu sezon başında Westerlo'ya kiralanan Emin Bayram konusunda flaş gelişmeler yaşandı. Okan Buruk'un gelecek sezon takımda kesin olarak kalmasını istediği oyuncu için ilgi devam ediyor.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Belçika ekibinde bu sezon 18 maçta forma giyen Emin büyük beğeni topladı. Emin'in bu performansı için sonrası ilk resmi teklif geldi.

STOKE CITY 7.5 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ

Westerlo'da kiralık oynayan 21 yaşındaki savunma oyuncusunu Stoke City istedi. Ancak bu teklif hemen reddedildi. Cimbom onu gelecek sezon rotasyona alacak.

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