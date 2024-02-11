CANLI | Fenerbahçe - Alanyaspor (CANLI ANLATIM) Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ilk 11’leri…
Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor'u ağırlayacak. Zirve yarışını doğrudan ilgilendiren kritik karşılaşma öncesi İsmail Kartal'ın sahaya süreceği ilk 11 belli oldu. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.
FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ
Fenerbahçe'de sakatlığı süren Fred'in yanı sıra Gaziantep FK deplasmanında sakatlanan Joshua King'in, Alanyaspor karşısında forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.
Ayrıca Nijerya Milli Takımı'yla Afrika Uluslar Kupası'nda finale yükselen Bright Osayi-Samuel de eksik olan bir diğer oyuncu.
Sarı-lacivertli ekipte 2 oyuncu da sarı kart sınırında. Michy Batshuayi ve Alexander Djiku, yarın forma giyip kart görmeleri halinde bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakacak.
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