Maçta Arda Güler damgası! Takım arkadaşını teselli etti: Büyük takdir topladı
Real Madrid sahasında Girona'yı 4-0 mağlup etti. Girona karşısında sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılan Real Madrid'in gollerini Vinicius, Jude Bellingham (2) ve Rodrygo kaydetti. Arda Güler, karşılaşmanın 77. dakikasında oyuna dahil oldu. Maçın son dakikasında Arda Güler'in yerde kaldığı pozisyonda Real Madrid penaltı kazandı. Sonrasında penaltıyı Joselu kullandı. İspanyol oyuncu penaltıyı kaçırdı. Arda Güler ise takım arkadaşını teselliye giden ilk isim oldu. O hareketi sonrası Arda güler, hem sosyal medyada hem de takım arkadaşlarından büyük takdir aldı.
LaLiga'da Real Madrid, en yakın rakibi Girona'yı Santiago Bernabeu'da konuk etti.
Rakibini farklı mağlup eden Real Madrid, rakibiyle puan farkını 5'e yükseltti. Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri Vinicius, Jude Bellingham (2) ve Rodygo kaydetti.
Bu sonucun ardından Real Madrid puanını 61'e yükseltirken Girona 56 puanda kaldı.
ARDA GÜLER İKİNCİ YARIDA OYUNA GİRDİ
Real Madrid'de Arda Güler, Girona karşısında ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Karşılaşmanın 77. dakikasında milli oyuncu, maçtaki ilk golün sahibi Vinicius'un yerine oyuna girdi.
TAKIMINA PENALTI KAZANDIRDI
Maçın son dakikasında Arda Güler'in yerde kaldığı pozisyonda Real Madrid penaltı kazandı.
İSPANYOL OYUNCU PENALTIYI KAÇIRDI
Penaltıda topun başına geçen Joselu, direğe takıldı. Sonrasında penaltıyı Joselu kullandı. İspanyol oyuncu penaltıyı kaçırdı.
ARDA ARKADAŞINI TESELLİ ETTİ
Arda Güler ise takım arkadaşını teselli eden ilk kişi oldu.
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