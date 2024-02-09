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İşte Süper Lig'in 25. haftasındaki maçları yönetecek hakemler! TFF resmen duyurdu

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Giriş Tarihi: 09.02.2024 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
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İşte Süper Lig’in 25. haftasındaki maçları yönetecek hakemler! TFF resmen duyurdu

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu. O maçlar ve hakemlerin isimleri TFF tarafından açıklandı. İşte detaylar...

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