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Futbolda mavi kart nedir, uygulanmaya ne zaman başlayacak? IFAB duyurdu! Mavi Kart cezası Süper Lig'de olacak mı?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.02.2024
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Futbolda mavi kart nedir, uygulanmaya ne zaman başlayacak? IFAB duyurdu! Mavi Kart cezası Süper Lig’de olacak mı?

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), futbol oyununda sarı ve kırmızı kartların yanına mavi kart eklemeye yönelik bir hazırlık içerisinde. Sarı ve kırmızı kart uygulaması ilk olarak 1970 Dünya Kupası'nda hayata geçirilmiş ve o zamandan beri büyük ölçüde değişmeden gelmiştir. Ancak, şimdi IFAB, bu geleneksel uygulamaya bir yenilik getirerek mavi kartın futbol sahalarında da yer almasını düşünüyor.

Mavi kart uygulamasının gündeme gelmesiyle birlikte Türkiye Süper Lig'inde nasıl uygulanacağına dair bir tartışma başladı. Sosyal medyada, futbolseverler arasında mavi kartın getireceği değişiklikler yoğun bir şekilde konuşuluyor. Dünya futbolunu ve özellikle Türkiye Süper Lig'i yakından takip edenler, mavi kartın futbol sahalarında nasıl bir anlam ifade edeceğini merakla bekliyorlar. Peki Futbolda mavi kart nedir, uygulanmaya ne zaman başlayacak?

IFAB'DAN OYUN DEĞİŞİKLİĞİ: MAVİ KART UYGULAMASI

Futbol dünyasında, oyun kurallarını belirleyen Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), dikkat çekici bir yeniliği gündeme getiriyor. Telegraph'ın 9 Şubat Cuma günü yapılacak duyuruya ilişkin haberine göre, futbol sahalarında "Mavi Kart" uygulaması tanıtılmaya hazırlanıyor. Bu yeni uygulama, hakemleri aldatmaya yönelik hareketler ve hakeme itiraz gibi durumlarla mücadele etmeyi amaçlıyor.

MAVİ KART NASIL İŞLEYECEK?

Mavi kart gören oyuncular, oyun dışında geçirecekleri süre ile ilgili kurallar getiriyor. Hakem tarafından mavi kartla cezalandırılan oyuncular, 10 dakika süreyle oyunun dışında kalacak ve bu süre sonunda tekrar sahaya dönme hakkına sahip olacaklar. Ancak, bir oyuncunun maç içerisinde iki kez mavi kart görmesi durumunda, bu oyuncu için oyun dışı kalma süresi kalıcı hale gelecek. Ayrıca, bir oyuncu hem sarı kart hem de mavi kart aldığında, kırmızı kartın sebep olduğu sonuçlar gibi maçın geri kalanında oyun dışı kalacak.

SÜPER LİG'DE MAVİ KART UYGULANACAK MI?

IFAB'ın bu yeni uygulamayı şu an için üst düzey liglerde devreye sokmayı planlamadığı belirtiliyor. Ancak, yaz aylarında bazı liglerde mavi kart uygulamasının denenebileceği ifade ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonu veya diğer yetkililerden, Süper Lig'de mavi kart uygulamasının başlatılıp başlatılmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Bu durum, futbol takipçileri ve taraftarlar arasında büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor.

FUTBOLUN GELECEĞİNDE MAVİ KART

Mavi kartın tanıtımı, futbolun daha adil ve temiz bir oyun olmasını sağlama yönünde atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Hakemleri aldatma ve itiraz gibi unsurların önüne geçilmesi hedeflenirken, oyuncuların saha içi davranışları üzerinde caydırıcı bir etki yaratması bekleniyor. Futbol dünyası, bu yeni uygulamanın sonuçlarını ve potansiyel etkilerini merakla bekliyor.

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