Futbolda mavi kart nedir, uygulanmaya ne zaman başlayacak? IFAB duyurdu! Mavi Kart cezası Süper Lig'de olacak mı?
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), futbol oyununda sarı ve kırmızı kartların yanına mavi kart eklemeye yönelik bir hazırlık içerisinde. Sarı ve kırmızı kart uygulaması ilk olarak 1970 Dünya Kupası'nda hayata geçirilmiş ve o zamandan beri büyük ölçüde değişmeden gelmiştir. Ancak, şimdi IFAB, bu geleneksel uygulamaya bir yenilik getirerek mavi kartın futbol sahalarında da yer almasını düşünüyor.
Mavi kart uygulamasının gündeme gelmesiyle birlikte Türkiye Süper Lig'inde nasıl uygulanacağına dair bir tartışma başladı. Sosyal medyada, futbolseverler arasında mavi kartın getireceği değişiklikler yoğun bir şekilde konuşuluyor. Dünya futbolunu ve özellikle Türkiye Süper Lig'i yakından takip edenler, mavi kartın futbol sahalarında nasıl bir anlam ifade edeceğini merakla bekliyorlar. Peki Futbolda mavi kart nedir, uygulanmaya ne zaman başlayacak?
IFAB'DAN OYUN DEĞİŞİKLİĞİ: MAVİ KART UYGULAMASI
Futbol dünyasında, oyun kurallarını belirleyen Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), dikkat çekici bir yeniliği gündeme getiriyor. Telegraph'ın 9 Şubat Cuma günü yapılacak duyuruya ilişkin haberine göre, futbol sahalarında "Mavi Kart" uygulaması tanıtılmaya hazırlanıyor. Bu yeni uygulama, hakemleri aldatmaya yönelik hareketler ve hakeme itiraz gibi durumlarla mücadele etmeyi amaçlıyor.
MAVİ KART NASIL İŞLEYECEK?
Mavi kart gören oyuncular, oyun dışında geçirecekleri süre ile ilgili kurallar getiriyor. Hakem tarafından mavi kartla cezalandırılan oyuncular, 10 dakika süreyle oyunun dışında kalacak ve bu süre sonunda tekrar sahaya dönme hakkına sahip olacaklar. Ancak, bir oyuncunun maç içerisinde iki kez mavi kart görmesi durumunda, bu oyuncu için oyun dışı kalma süresi kalıcı hale gelecek. Ayrıca, bir oyuncu hem sarı kart hem de mavi kart aldığında, kırmızı kartın sebep olduğu sonuçlar gibi maçın geri kalanında oyun dışı kalacak.
SÜPER LİG'DE MAVİ KART UYGULANACAK MI?
IFAB'ın bu yeni uygulamayı şu an için üst düzey liglerde devreye sokmayı planlamadığı belirtiliyor. Ancak, yaz aylarında bazı liglerde mavi kart uygulamasının denenebileceği ifade ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonu veya diğer yetkililerden, Süper Lig'de mavi kart uygulamasının başlatılıp başlatılmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Bu durum, futbol takipçileri ve taraftarlar arasında büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor.
FUTBOLUN GELECEĞİNDE MAVİ KART
Mavi kartın tanıtımı, futbolun daha adil ve temiz bir oyun olmasını sağlama yönünde atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Hakemleri aldatma ve itiraz gibi unsurların önüne geçilmesi hedeflenirken, oyuncuların saha içi davranışları üzerinde caydırıcı bir etki yaratması bekleniyor. Futbol dünyası, bu yeni uygulamanın sonuçlarını ve potansiyel etkilerini merakla bekliyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Futbolda mavi kart nedir, uygulanmaya ne zaman başlayacak? IFAB duyurdu! Mavi Kart cezası Süper Lig'de olacak mı?
- SGK'dan tek belge yetiyor! 25 yıl evli kalan ev hanımlarına 45-46-47 yaşında emeklilik bileti! En az 10.000 TL maaş! 4B Bağkur 1261 gün prim...
- Af yasası çıkacak mı, son durum nedir? 8. Yargı Paketi maddeleri neler, Meclis'e ne zaman gelecek? İnfaz düzenlemesi 2024
- Maaşı 20.000 TL altı olan tüm emeklilere piyango vurdu! C.tesi ve P.tesi 10.00’da IBAN'dan 14.150 TL ödeme
- Mehmet Ali Erbil çocuklarıyla paylaştı! Torunu ilgi odağı oldu! "Ne kadar büyümüş" Yasmin Erbil detayı dikkat çekti...
- Çeyrek, tam, cumhuriyet altını alanlar yandı! Darphane detayını öğrenen uzak duruyor! Rekor seviyelere az kala...
- Ara transfer dönemi bitiş tarihi 2024 | Ara transfer dönemi ne zaman, saat kaçta sona erecek?
- Cuma Hutbesi tam metin | 9 Şubat 2024 bu haftaki Cuma Hutbesi konusu nedir?
- Cristiano Ronaldo'nun servetine bakın! 168 Ferrari, 1 ülke, 50 ada... O paraya aldıklarına inanamayacaksınız!
- Kelle paça yanında sönük kalıyor! Kat kat daha yararlı çorbayı doktorlar açığa çıkardı!
- Diyanet 2024 fitre bedelini açıkladı! Fıtır sadakası ne kadar oldu?
- Adenovirüs nedir, belirtileri neler? Adenovirüs enfeksiyonu bulaşıcı mı, nasıl bulaşır, tedavisi neler?