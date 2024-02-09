Futbolda mavi kart nedir, uygulanmaya ne zaman başlayacak? IFAB duyurdu! Mavi Kart cezası Süper Lig’de olacak mı?

MAVİ KART NASIL İŞLEYECEK?

Mavi kart gören oyuncular, oyun dışında geçirecekleri süre ile ilgili kurallar getiriyor. Hakem tarafından mavi kartla cezalandırılan oyuncular, 10 dakika süreyle oyunun dışında kalacak ve bu süre sonunda tekrar sahaya dönme hakkına sahip olacaklar. Ancak, bir oyuncunun maç içerisinde iki kez mavi kart görmesi durumunda, bu oyuncu için oyun dışı kalma süresi kalıcı hale gelecek. Ayrıca, bir oyuncu hem sarı kart hem de mavi kart aldığında, kırmızı kartın sebep olduğu sonuçlar gibi maçın geri kalanında oyun dışı kalacak.