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Ara transfer dönemi bitiş tarihi 2024 | Ara transfer dönemi ne zaman, saat kaçta sona erecek?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.02.2024
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Ara transfer dönemi bitiş tarihi 2024 | Ara transfer dönemi ne zaman, saat kaçta sona erecek?

Ara transfer dönemiyle birlikte Süper Lig'deki kulüplerin transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. İlk yarıda eksik görülen pozisyonlara takviyeler yaparak, ligin ikinci yarısında hedeflerine ulaşmak için yıldız isimleri kadrolarına katan kulüpler, transfer döneminin önemini vurguluyorlar. Bu süreçte, hangi tarihe kadar transferlerin gerçekleştirilebileceği merak ediliyor ve araştırılıyor.

Trendyol Süper Lig'de ikinci transfer dönemi olarak da bilinen ara transfer sezonu hızla devam ediyor. Özellikle Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe gibi büyük takımlar, transferin son saatlerinde büyük hamleler yapmaya başladılar. Bu takımlar, şampiyonluk mücadelesi ve Avrupa kupalarına gitme hedefleri doğrultusunda geniş ve rotasyonlu bir kadro oluşturmayı hedefliyorlar. Dolayısıyla, ara transfer sezonu sona ermeden önce transferleri tamamlamak için yoğun bir çaba içindeler. Peki ara transfer dönemi ne zaman, saat kaçta sona erecek?

ARA TRANSFER DÖNEMİ 2024 NE ZAMAN BİTİYOR?

Trendyol Süper Lig'de ara transfer sezonunun bitmesine sayılı günler kaldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından paylaşılan 2023-2024 yılı transfer sezonu takvimine göre; ara transfer dönemi 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te bitecek.

SÜPER LİG NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig'de 2023-2024 sezonu başlangıç ve bitiş tarihleri ile TFF 1. Lig'in başlangıç tarihini belirlemiştir.

Alınan karara göre Süper Lig ve TFF 1. Lig; 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacaktır. Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacaktır. Sezon planlamalarına ilişkin diğer detaylar ise daha sonra ilan edilecektir.

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