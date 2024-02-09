Ara transfer dönemi bitiş tarihi 2024 | Ara transfer dönemi ne zaman, saat kaçta sona erecek?

Trendyol Süper Lig'de ikinci transfer dönemi olarak da bilinen ara transfer sezonu hızla devam ediyor. Özellikle Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe gibi büyük takımlar, transferin son saatlerinde büyük hamleler yapmaya başladılar. Bu takımlar, şampiyonluk mücadelesi ve Avrupa kupalarına gitme hedefleri doğrultusunda geniş ve rotasyonlu bir kadro oluşturmayı hedefliyorlar. Dolayısıyla, ara transfer sezonu sona ermeden önce transferleri tamamlamak için yoğun bir çaba içindeler. Peki ara transfer dönemi ne zaman, saat kaçta sona erecek?

ARA TRANSFER DÖNEMİ 2024 NE ZAMAN BİTİYOR?