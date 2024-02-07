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Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 heyecanı! Başakşehir - Hatayspor (CANLI YAYIN)

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Giriş Tarihi: 07.02.2024
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Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 heyecanı! Başakşehir - Hatayspor CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Başakşehir ile Hatayspor kozlarını paylaşıyor. Başakşehir-Hatayspor maçını A Spor ve Ahaber.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

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