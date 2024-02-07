07 Şubat 2024, Çarşamba
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Süper Lig'de 26. hafta programı açıklandı

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Giriş Tarihi: 07.02.2024
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Süper Lig’de 26. hafta programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 26. hafta müsabakalarının maç programını resmen açıkladı.

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