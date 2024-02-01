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Son dakika spor haberi: Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

SPOR
Giriş Tarihi: 01.02.2024 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak maçların hakemleri duyuruldu. Buna göre hafta sonu oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi Arda Kardeşler oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

2 Şubat Cuma:

17.00 Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Mersin) - Ömer Faruk Turtay

17.00 MKE Ankaragücü-EMS Yapı Sivasspor (Eryaman) - Abdulkadir Bitigen

20.00 Yılport Samsunspor-Galatasaray (Samsun Yeni 19 Mayıs) - Tugay Kaan Numanoğlu

3 Şubat Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor (Çaykur Didi) - Cihan Aydın

16.00 RAMS Başakşehir-İstanbulspor (Başakşehir Fatih Terim) - Emre Kargın

19.00 Bitexen Antalyaspor-Fenerbahçe (Corendon Airlines Park Antalya) - Volkan Bayarslan

19.00 Gaziantep FK-Mondihome Kayserispor (Kalyon) - Murat Erdoğan

4 Şubat Pazar:

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-Yukatel Adana Demirspor (Pendik) - Direnç Tonusluoğlu

16.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan) - Oğuzhan Çakır

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Tüpraş) - Arda Kardeşler

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