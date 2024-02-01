Son dakika spor haberi: Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak maçların hakemleri duyuruldu. Buna göre hafta sonu oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi Arda Kardeşler oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
2 Şubat Cuma:
17.00 Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Mersin) - Ömer Faruk Turtay
17.00 MKE Ankaragücü-EMS Yapı Sivasspor (Eryaman) - Abdulkadir Bitigen
20.00 Yılport Samsunspor-Galatasaray (Samsun Yeni 19 Mayıs) - Tugay Kaan Numanoğlu
3 Şubat Cumartesi:
13.30 Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor (Çaykur Didi) - Cihan Aydın
16.00 RAMS Başakşehir-İstanbulspor (Başakşehir Fatih Terim) - Emre Kargın
19.00 Bitexen Antalyaspor-Fenerbahçe (Corendon Airlines Park Antalya) - Volkan Bayarslan
19.00 Gaziantep FK-Mondihome Kayserispor (Kalyon) - Murat Erdoğan
4 Şubat Pazar:
13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-Yukatel Adana Demirspor (Pendik) - Direnç Tonusluoğlu
16.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan) - Oğuzhan Çakır
19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Tüpraş) - Arda Kardeşler
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