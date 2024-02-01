Son dakika spor haberi: Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

2 Şubat Cuma:

17.00 Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Mersin) - Ömer Faruk Turtay

17.00 MKE Ankaragücü-EMS Yapı Sivasspor (Eryaman) - Abdulkadir Bitigen

20.00 Yılport Samsunspor-Galatasaray (Samsun Yeni 19 Mayıs) - Tugay Kaan Numanoğlu