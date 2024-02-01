Milli voleybolcu Hande Baladın'a "asitli tehdit" davasında mahkemeden akıl sağlığı kararı

"SANIK SUÇUN HUKUKİ ANLAM VE SONUÇLARINI ALGILAYAMIYOR"

Sanığın akıl hastalığı nedeniyle üzerine atılı suçun hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamadığına dikkati çeken mahkeme, ayrıca isnat edilen fiille ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinin de önemli derecede azalmış olduğunu kaydetti.

Mahkeme, bu gerekçelerle sanığa ceza verilmesine yer olmadığı hükmü kurdu.

Sanık Mustafa Neşeli'nin yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ve tedavi altına alınmasını karara bağlayan mahkeme, sağlık kurulunca düzenlenecek raporda, toplum açısından tehlikeliliğinin ortadan kalktığı veya önemli ölçüde azaldığının belirtilmesine kadar sanığın bu durumunun devam etmesini de hükme bağladı.

Duruşmanın ardından gazetecilere konuşan sanık Neşeli'nin avukatı Adnan Mercan, "Ceza verilmemesi gerektiğini baştan beri savunuyorduk. Zaten silahlı tehdit unsurunun hiç oluşmadığını söyledik. Cezasızlık nedenleri de ortaya çıktı, olması gereken bir karar." ifadelerini kullandı.