Milli voleybolcu Hande Baladın'a "asitli tehdit" davasında mahkemeden akıl sağlığı kararı
Milli voleybolcu Hande Baladın'a sosyal medyadan atılan tehdit mesajlarıyla ilgili mahkeme kararını verdi. Mahkeme, Adli Tıp Kurumu'nun sanık hakkında verdiği "akıl sağlığı" raporu sonrası ceza verilmesine yer olmadığı hükmü kurdu.
Milli voleybolcu Hande Baladın'a sosyal medya hesabından tehdit mesajları gönderdiği iddiasıyla yargılanan sanığa, akıl sağlığının yerinde olmadığı gerekçesiyle herhangi bir ceza verilmedi.
İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Mustafa Neşeli ile taraf avukatları katıldı. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da duruşmada hazır bulundu.
Duruşmada, dosyaya sunulan sanığın akıl sağlığına ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu okundu.
Sanığın hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamadığı fiille ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinin önemli derecede azaldığı belirtilen raporda, suça ilişkin cezai sorumluluğunun da olmadığı kaydedildi.
Rapora karşı beyanı sorulan sanık Neşeli, "Rahatsızdım." dedi.
Müşteki Hande Baladın'ın avukatı Ece Yetkin yeni rapor alınmasını istedi, TVF avukatı Ceren Nur Tutal davaya katılma talebinde bulundu.
Sanık avukatı Adnan Mercan da mütalaaya katılarak, bu doğrultuda karar verilmesini talep etti.
Esasa ilişkin görüşünü sorulan cumhuriyet savcısı ise davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olduğunu belirttiği sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesini istedi.
Suçtan doğrudan zarar görmediği gerekçesiyle TVF'nin katılma talebi ile ve müşteki avukatının yeni rapor alınması taleplerini reddeden mahkeme, davayı da karara bağladı.
"SANIK SUÇUN HUKUKİ ANLAM VE SONUÇLARINI ALGILAYAMIYOR"
Sanığın akıl hastalığı nedeniyle üzerine atılı suçun hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamadığına dikkati çeken mahkeme, ayrıca isnat edilen fiille ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinin de önemli derecede azalmış olduğunu kaydetti.
Mahkeme, bu gerekçelerle sanığa ceza verilmesine yer olmadığı hükmü kurdu.
Sanık Mustafa Neşeli'nin yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ve tedavi altına alınmasını karara bağlayan mahkeme, sağlık kurulunca düzenlenecek raporda, toplum açısından tehlikeliliğinin ortadan kalktığı veya önemli ölçüde azaldığının belirtilmesine kadar sanığın bu durumunun devam etmesini de hükme bağladı.
Duruşmanın ardından gazetecilere konuşan sanık Neşeli'nin avukatı Adnan Mercan, "Ceza verilmemesi gerektiğini baştan beri savunuyorduk. Zaten silahlı tehdit unsurunun hiç oluşmadığını söyledik. Cezasızlık nedenleri de ortaya çıktı, olması gereken bir karar." ifadelerini kullandı.
İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Mustafa Neşeli'nin, milli voleybolcu Hande Baladın'a sosyal medya hesabından "yüzüne asit atarım" ve "arabanı tararım" şeklinde mesajlar atarak tehdit ettiği öne sürülmüştü.
Sanığın mesajlarının "basit tehdit" suçundan öte, korku ve endişe oluşturduğu ifade edilen iddianamede, "silahla tehdit" suçunun unsurlarının oluştuğu ve söz konusu mesajların farklı zamanlarda aynı suçu işleme amacıyla yapıldığı belirtilmişti.
İddianamede, sanığın zincirleme şekilde "kadına karşı silahla tehdit" suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Müge Anlı'daki Hasan Hüseyin Çelik kaybında flaş gelişme! Şüpheli 2 kişi gözaltına alındı! "Aracı 60 bin liraya satmışlar"
- Diz ağrısını tamamen yok ediyor! Her sabah aç karnına tüketin
- Aldatmak'ın Kahraman'ı Berkay Ateş'in gerçek aşkına bakın! Filenin Sultanları'nın yıldızıyla meğer...
- Müge Anlı ATV canlı yayın izle! 1 Şubat Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü program, tek parça, yeni bölüm izle!
- Özkan Uğur'un oğlu Alişan Uğur duygulandırdı: "Öldüğüne hala inanamıyorum"
- 1 Şubat 2024 THY hangi seferler iptal edildi? THY İPTAL SEFER SORGULAMA - Yurtiçi yurtdışı uçuşları son durum
- Altın fiyatları tepeden tırnağa güncellendi! Altında alım satım yapmak isteyen hemen baksın! Bugün saat 22.00'den itibaren...
- Açıköğretim 2024 bahar dönemi kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar? AÖF kayıt yenileme ne zaman?
- Alper Gezeravcı Türkiye'nin üzerinden geçti!
- 1998-1999-2005-2008 arası sigorta girişliye gümüş kasede emeklilik! 47-48-49-50-51-52 yaş üstüne talih kuşu kondu
- 700 bin kamu işçisine 13.940 TL ilave ödeme! 4D taşerona %32 ek zam+ 10 puanlık refah payı hesaplandı! Nisan ayı itibariyle...
- ATV Kardeşlerim 115. bölüm fragmanı izle! Ayaz her şeyi açıkladı: "Ben sana aşık oldum"