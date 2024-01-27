Barcelona evinde darmadağın! Barcelona 3 - 5 Villarreal MAÇ SONUCU

Ligde aldığı art arda 3 galibiyetin ardından mağlup olan Barcelona, 54 puanlı lider Real Madrid ve 52 puanlı Girona'yı takip ederek 44 puanla 3. sırada yer alıyor.

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