Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunun programı açıklandı. TFF'den yapılan açıklamaya göre Galatasaray-Bandırmaspor 6 Şubat Salı, Gaziantep-Fenerbahçe 7 Şubat Çarşamba, Antalyaspor-Beşiktaş maçının ise 8 Şubat Perşembe oynanacağı duyuruldu. Karşılaşmalar ATV ve A SPOR ekranlarından canlı yayınlanacak.