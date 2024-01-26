Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu programı belli oldu
Son dakika haberine göre Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunun programı açıklandı. TFF'den yapılan açıklamaya göre Galatasaray-Bandırmaspor 6 Şubat Salı, Gaziantep-Fenerbahçe 7 Şubat Çarşamba, Antalyaspor-Beşiktaş maçının ise 8 Şubat Perşembe oynanacağı duyuruldu. Karşılaşmalar ATV ve A SPOR ekranlarından canlı yayınlanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunun programı açıklandı. TFF'den yapılan açıklamaya göre Galatasaray-Bandırmaspor 6 Şubat Salı, Gaziantep-Fenerbahçe 7 Şubat Çarşamba, Antalyaspor-Beşiktaş maçının ise 8 Şubat Perşembe oynanacağı duyuruldu. Karşılaşmalar ATV ve A SPOR ekranlarından canlı yayınlanacak.
İŞTE ZTK'DA SON 16 PROGRAMI
6 Şubat 2024
Fatih Karagümrük - Samsunspor
Ankaragücü-24 Erzincaspor
Galatasaray-Bandırmaspor
7 Şubat 2024
Sivasspor-Konyaspor
Başakşehir-Hatayspor
Gaziantep-Fenerbahçe
8 Şubat 2024
Gençlerbirliği-Trabzonspor
Antalyaspor-Beşiktaş
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